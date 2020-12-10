連鎖餐飲集團瓦城(2729)2020年11月合併營收維持年成長、續創同期新高，因應年底節慶聚餐需求旺季到來，集團瞄準3大方向布局，搶攻小型尾牙及節慶聚餐商機，看好第四季營運將延續第三季表現，營運動能可望持續轉強，對今年營收、獲利持續創高仍有信心。

瓦城公布11月自結合併營收3.71億元，較10月4.08億元減少8.96％、仍較去年同期3.62億元成長2.44％，改寫同期新高。累計前11月合併營收41.95億元，較去年同期44.89億元減少6.56％、仍創同期次高，衰退幅度較前10月7.35％持續收斂。

瓦城表示，隨著時序逐步進入年末餐飲旺季，加上振興優惠邁入倒數階段、安心餐廳措施獲顧客信賴，成功帶動門市來客，使瓦城11月營收維持年成長。由於年底節慶聚餐需求旺盛，集團看好第四季營運將延續第三季表現，營運動能可望持續轉強。

迎接年末聚餐大檔，瓦城持續邁出展店腳步，「YABI KITCHEN」12月在台中開出第2店，首個假日餐期即締造滿位佳績，而「時時香」預計月底將進駐台中麗寶。同時，集團看好內需暢旺，瞄準3大方向積極布局，積極搶攻歲末商機。

瓦城指出，目前尾牙訂位集中於20～40人規模，顯示多數企業因應秋冬防疫政策，已選擇以小型尾牙或部門聚餐方式，取代舉辦大型尾牙活動。瓦城以高質感異國美味獲得企業青睞，今年尾牙訂位狀況更勝以往，小型尾牙商機可期。

其次，由於全球新冠肺炎疫情再度惡化，邊境管制尚未解除，往年出國歡度聖誕及跨年的人潮將留在台灣，瓦城看好可望帶動新一波歲末用餐需求，目前部分熱門商圈門市的訂位率已幾近額滿。

最後，因應指揮中心12月啟動秋冬防疫專案，瓦城除持續全力配合，並積極以最高防疫規格打造「全台最安心餐廳」，定期進行SGS升級版餐飲衛生管理標章（HM PLUS）稽核，嚴格把關服務、環境、食材等環節，盼提供消費者安心用餐環境。

對此，瓦城旗下瓦城、時時香、1010湘、非常泰推出「尾牙春酒饗宴」套餐抽獎優惠，並動多元行銷優惠，搶攻年末聚餐需求。集團看好年底餐飲市場持續加溫，可望帶動第四季營運持續向上，對今年營收、獲利續創新高仍有信心。

(時報資訊)