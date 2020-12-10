海外旅遊尚未解封，使得民眾今年集中在國內共度年度最嗨的跨年夜，饗賓餐旅旗下位於台北信義區的4大餐廳，包含台北巿最高的頂級景觀自助餐廳「饗饗」、日本料理吃到飽餐廳「旭集 和食集錦」、才重新改裝開幕的「饗食天堂 信義店」及泰式餐廳「饗泰多松高店」瞄準跨年商機紛紛延長營業時間，不僅以多樣化的餐飲類型吸客，也善用臨近101煙火秀的地理優勢，帶賓客吃飽吃好後，熱鬧倒數迎接跨年。

座落於台北巿微風信義46樓的「饗饗」，南面近眺101，北面可遠望基隆河與美麗華夜景，也因為位在台北101北側，在東北季風吹拂之下，不會受到煙霧影響，一向是消費者在跨年夜的熱門訂位餐廳。今年跨年夜於饗饗晚間10點半至隔日凌晨1點用餐的賓客，不僅能清楚觀賞台北101精采煙火秀、暢快享用各式美味餐台料理，跨年夜的2個晚餐時段更都為賓客安排爵士樂演唱和調酒暢飲，讓賓客在醉人的氣氛中迎接新年。

「饗饗」南面可近距離觀賞101煙火秀。（饗賓餐旅提供）

位於遠百信義A13的日式料理吃到飽餐廳「旭集 和食集錦」，去年底才新開幕就獲不少好口碑，今年跨年增加晚間10點半至隔日凌晨1點的時段用餐，餐廳服務人員更將特地帶領用餐賓客，從9樓餐區移駕至7樓露台，不用人擠人就能近距離欣賞絢爛的101煙火秀。

泰式風格餐廳「饗泰多 松高店」延續去年大受好評的泰式風味跨年夜，今年跨年也將以豐富澎湃的泰式好料祭客，在晚間9點半至隔日凌晨1點的用餐時段，端出黃咖哩軟殼蟹、黑胡椒炒蟹、醉仙炒花蟹、鮑魚海鮮涼拌等吃到飽料理，還有無限量供應的啤酒、泰奶，以及特別招待的粉紅氣泡香檳1杯，倒數時賓客再步行到微風松高4樓天際花園，輕鬆熱鬧地觀賞101煙火秀。

另外，在GOOGLE評論中堪稱信義區CP值最高的Buffet餐廳「饗食天堂 信義店」，11月下旬才重新開幕以新裝潢迎客，今年餐廳更首度加入跨年行列，開放晚間10點至午夜12點半的用餐時段，賓客能在此大啖上百道精選料理，每位賓客還可獲贈半尾波士頓龍蝦，而餐廳位置同樣鄰近101，坐擁挑高景觀和整片落地窗，跨年場次更打出每位1390元+10%，以跨年夜吃到飽餐廳來說，價格相對親切許多，也成為民眾搶訂的餐廳之一。

平時以單點模式供應餐點的泰式餐廳「饗泰多 松高店」，在跨年時段推出吃到飽。（饗賓餐旅提供）

「饗食天堂 信義店」臨近101，跨年時段還送每位賓客半尾波士頓龍蝦。（饗賓餐旅提供）

「旭集 和食集錦」是去年底才開幕的日本料理吃到飽餐廳。（饗賓餐旅提供）

(中時 )