【政新鮮】連美國都不敢關新聞台 他怒批綠營敲響民主喪鐘

距離中天新聞台關台已進入倒數計時，但諷刺的是今(10日)正好是國際人權日，想不到台灣居然在民主法治的時代，封殺言論自由，令人不勝唏噓。對此，前立法委員林郁方接受《中時新聞網》採訪表示，民進黨是敲響民主的喪鐘，悲哀至極，舉例歷任總統及美國都沒有關新聞台的先例，怒批台灣的民主在倒退，民進黨終會為此付出慘痛代價！

林郁方還說現今民進黨的政治人物，幾乎都是「唯我獨尊」的態度，像是日前駐日代表謝長廷要媒體蹲下才受訪一事，他認為謝長廷以被麥克風塞到鼻子的理由太牽強，在採訪現場難免混亂，自己也有被攝影機敲到頭的經驗，不過這在民主國家是很常見的，民主國家跟威權國家最大的不同就是有個自由的媒體，不受政治操縱、控制的媒體。

（圖／本報系資料照片）

針對中天關台一事，林郁方感到相當悲哀與悲傷，認為理由其實就是政治，當權沒有辦法容忍不一樣的聲音在媒體上出現，若是除掉就不會再聽到雜音，不過從以前到現在，無論是歷任的總統或是美國也好，都沒有關過監督政府的第四權—媒體，他要大家記住「民主是會倒退的」。林表示，「在民主的這個花園裡面，拔掉盛開的花朵是殘忍的，且怒轟民進黨一定會付出代價，人民一定會牢牢的記住，因為所有在台灣熱愛民主的人，應該都不會原諒民進黨政府這樣的一個做法」。

駐日代表謝長廷。(圖/中時資料照)

談到最近謝長廷大動作返台，是否為行政院長大位在鋪路，他表示可能性應該不是太大，他認為行政院長這個位置是民進黨是用來培養總統接班人的，而謝長廷本身的謝系都跑到海派去了，所以基本上他的人馬都投靠別人了，若他要出來選舉，這樣會打亂蔡英文的佈局，再加上如果「蘇下謝上」的話，對蘇貞昌而言，是非常難看的事情，想想看以蘇貞昌的脾氣，料想他會鬧得天下大亂。

至於蘇貞昌支持度與民進黨基本盤（民進黨支持度）走向死亡交叉點會不會下台，林郁方說這對蔡英文來講不是壞事，倘若蔡英文覺得蘇貞昌的價值已經結束了，不需要他當擋箭牌後，她當然就會順勢把他處理掉，不過以謝長廷目前在台灣的民意基礎來說，不認為他當行政院長會做得穩。

(中時新聞網)