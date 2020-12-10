考試院院會今通過，修正公務人員特種考試國際經濟商務人員考試規則，配合需用機關提出需求，將英語能力檢定納入應考資格；於三等考試增設「泰文組」、「越南文組」及「印尼文組」；調整應試科目「外國文」申論式試題及測驗式試題占分比重，及「外國文」、「英文」未滿60分者不予錄取的門檻。

考試院院長黃榮村表示，考試院掌理文官制度，必須隨時配合國家發展的方向，積極調整相關的政策。近年來，為了不讓我國經貿過度依賴特定國家，政府積極推動「新南向政策」；同時也為了強化台灣與世界的接軌，提升國民外語能力，而積極推動「雙語國家政策」。

這次修正要點包括，新增「泰文組」、「越南文組」及「印尼文組」：配合「新南向政策」及各駐處人才需求，於三等考試增設3語文組。

此外，增訂英語能力檢定為應考資格：應考人於報名期間前3年內曾通過全民英檢、多益、托福、劍橋五級英語認證、劍橋領思職場英語測驗、劍橋領思實用英語測驗、雅思國際英語測驗及外語能力測驗等8款之一英語檢定測驗者始得應考本考試。

至於修正成績計算方式，調整應試科目「外國文」、「英文」成績計算規定為未滿60分者不予錄取；統一各語組應試科目「外國文」申論式試題、測驗式試題占分比重為75％、25％。

另為配合增訂英語能力檢定為應考資格，刪除英文組以外的其他語文組應試科目「外國文」兼試基礎英文。修正體格檢查項目則刪除辨色力項目。

(中時 )