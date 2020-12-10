南投縣環保局將於12日在南投縣體育場，舉辦「遇見環保，優質環境FUN心玩」環保嘉年華及成果展；民眾報到即可免費取得入場券及美食券，完成環保知識闖關，還可獲得摸彩券。

環保局長方信雄表示，生活中的細節，與環境保護息息相關，但是民眾或小朋友未必知道，因此，舉辦這場環保與美食的盛會，希望透過寓教於樂的方式，增加大眾對環保議題的理解與重視。

環保嘉年華當天，開場由先鋒職業操槍儀隊表演，並穿插氣球魔術、魔術雜耍等表演；同時，透過環保知識互動，淺顯易懂的小遊戲，讓民眾對環保能夠有更深的了解。

摸彩的獎品包括ipad、除溼機、電腦液晶觸控氣炸鍋、小米手機、防燙快煮壺及禮券等。美食攤位包括地瓜球、竹筒飯、碗粿、排骨酥、咖啡及蛋糕等；而為協助農民促銷香蕉，當天也會贈送香蕉給大家品嘗。

當天，還將頒獎表揚資深續優清潔人員、草屯拉圾掩理場救災有功人員、綠色產業及資源回收工作得獎單位、汽機車檢驗站汰舊機車績優車行、優良水環境河川巡守隊等。

而為落實防疫作為，請民眾自主配戴口罩、配合體溫量測及實名制等指施；當天也歡迎民眾蒐集家中的廢電池、3C產品，兌換洗碗精。

(中時 )