花蓮港天宮奉祀的媽祖靈驗，香火鼎盛，廟宇規模宏偉，是東台灣最大媽祖廟。（王志偉花蓮傳真）

繼去年邀請苗栗白沙屯拱天宮媽祖到花蓮遶境後，東台灣最大媽祖廟花蓮港天宮再邀請雲林北港朝天宮媽祖，一同合體花蓮遶境，是300年來第一次東巡。明天（11）起至13日「雙媽祖」，徒步加跳躍式全縣走透透，預計吸引萬名信眾跟隨；港天宮除送限量平安米，有糕餅業者還將提供免費糕點、茶水與民眾結緣。

港天宮董事長賴榮文說，北港朝天宮迎媽祖遶境活動從清代就盛行，陣頭儀仗包含報馬仔、哨角震威團及轎班會等，至今還穿著清代服飾，相當有特色。原本今年2月受吉安聖南宮邀請要東巡，可惜因疫情取消；花蓮港天宮慶祝37年宮慶力邀，終於促成北港朝天宮媽祖300年來第一次到花蓮，信眾跟隨，港天宮香客大樓、附近旅館飯店皆已訂滿。

港天宮將準備300份限量小禮，包括100份2021年媽祖年曆及200份平安米，民眾12日晚上8點到10點至港天宮，只要現場擲出1個聖筊，即可2擇1帶回家；花蓮包括阿美麻糬、花蓮縣餅等糕餅業者，也相繼準備特產供奉，其中縣餅經理劉雅慈將在市區門市及客家文化會館前，提供知名奶油酥條等免費茶點及茶水供信眾享用。

因冬季防疫啟動，遶境活動廟方將全程加強並落實防疫工作，將請信眾配合戴口罩、勤洗手、保持室內及行進間的安全距離。另外，中華電信花蓮營業處贊助「媽祖遶境」網路，讓無法參與媽祖遶境民眾，透過「花蓮港天宮 港天媽」臉書粉絲團「線上巡安」。

11日下午4時從港天宮出發，主要路線花蓮市公所及吉安鄉遶境，13日則下鄉壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里及富里等南區鄉鎮。為期3天遶境活動，預估大量人潮湧入市區，花蓮警分局加派警力實施交通疏導，呼籲民眾與旅客，注意行車安全，配合警察、協勤民力及工作人員交通管制，確保活動安全進行。

(中時 )