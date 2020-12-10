陳姓年輕媽媽，懷孕後竟然還抽菸，還誤以為抽菸後喝牛奶可以解毒！近日因腹部隱隱作痛就診，醫師安排超音波檢查，發現陳婦胎盤嚴重鈣化，有早產的可能，趕緊給予安胎，並且強調懷孕期間抽菸對胎兒的危害很大，務必禁菸。

南投醫院婦產科醫師黃子菲表示，胎盤是母體供給胎兒氧氣及營養的通道，胎盤會隨著懷孕周數的增加，在32周後會逐漸成熟並出現鈣化情形，因此不用太過驚慌，多注意胎動是否減少及觀察是否出現異常下腹痛、不正常出血等狀況即可。

但是，抽菸、喝酒等危險因子，可能會增加胎盤鈣化的速度；陳姓孕婦胎盤嚴重老化，在胎兒還不夠大的情況下，可能必須評估胎兒在子宮內的狀況，如果監測顯示胎兒明顯缺氧時，必須考慮提早生產，否則胎兒吸收不到營養，同時合併羊水過少時，嚴重恐怕危及胎兒生命！

黃子菲表示，懷孕期間抽菸或吸食二手菸，除了可能導致胎盤鈣化，依據國健署資料指出，孕婦抽菸會使胎兒暴露在焦油、尼古丁及二氧化碳等有害物質中，而尼古丁會提高孕婦血中鉛濃度，經由胎盤傳給胎兒並造成血管收縮，讓胎兒氧氣供給量減少，導致體重過輕，影響智力發展及成展發育的問題，因此，建議戒菸，遠離菸害，減少對胎兒健康的影響。

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(中時 )