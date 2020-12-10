發揚木產業的研發創新與技職傳承，台中市政府經濟發展局將於12月12日在東勢客家文化園區舉辦「2020木產業設計創意節-森林木童趣」活動，除了推廣木產業，現場也將配合首屆「2020台中女麗購」邀集7位木產業領域「女麗」共同為活動揭開序幕，現場將加碼抽出觸控面板氣炸鍋等精美獎項，歡迎民眾踴躍參加。

經發局長張峯源說，東勢、豐原及神岡等地區，鄰近太平山林場，因此成為早期木產業重要據點，連帶發展木工機械、山城木漆器等產業，市府持續推廣專業技職教育以及行銷木藝漆藝業品牌，並積極推動木工機械智慧製造和產業創新，希望木產業結合傳統與高科技加工技術，呈現出不同風貌，期待透過這次木產業設計創意節，讓木產業更廣泛融入民眾日常生活應用中。

經發局指出，今年的木產業設計創意節將於12月12日上午9時30分至下午5時，在東勢客家文化園區擴大辦理，現場規劃包含森林木創市集、木創達人秀、美食木餐車、木製DIY免費體驗及木樂園表演，希望藉產官學研四方資源串連，從知識交流、經驗傳承、技術研發與創意發想的過程中，開拓木產業新視野，激盪創意產業新加值，加強產業聚落效益，帶動周邊產業經濟發展。

經發局說，木產業設計創意節為今年度中部地區最大戶外木產業專屬市集、當天除了集結60家各具特色的木創業者與職人，展示在地新創品牌Funwood、木匠兄妹、創意小學堂、Playme Toys等，更有來自全台各地的木STEAM玩具發表、特色木料及國產木竹材展示。

「木創達人秀」將邀請多位在地優秀達人，分享木產業創意、科技創新與美學設計理念。現場並免費提供420份木材料包，讓大小朋友體驗豐富的文具、微型木工機CNC手作雕刻、拉繩玩具等DIY，活動當天消費即可參加木好禮抽抽樂等活動。

經發局表示，「2020台中女麗購」即日起舉行至明年2月6日，民眾只要在台中任一店家消費滿500元，到「台中購物節」APP登錄發票，即有機會抽中鑽戒、汽車及最大獎黃金五十兩！歡迎民眾持續關注女麗購系列活動與優惠，更多活動詳情請上官方網站( https：／／funtaichung.tw／2020womengo )查詢。(12／10＊16)＊經濟發展局

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