全球疫情持續延燒，甚至有增溫的趨勢，讓各國邊境開放遙遙無期，觀光業受創更嚴重，交通部部長林佳龍近日表示，與勞動部正在研擬新專案，協助業者進一步提升員工素質，希望勞動部的基金能夠支持辦理，但勞動部今天召開就安基金管理會討論提案，但會中交通部並未有代表與會、也未有相關提案。

據勞動部統計，包括旅行社在內的支援服務業，截至12月8日為止，仍有63家、383人實施無薪假，林佳龍日前受訪時提及，與勞動部研擬新專案，以協助業者進一步提升員工素質，勞動部勞動力發展署隨即去電詢問計畫情形，據了解，交通部至今仍未回應。

勞動部勞動力發展署署長施貞仰表示，今天召開的就安基金管理會，尚未收到交通部提案，但如果從業人員符合「安心就業計畫」、「充電再出發計畫」、「安心即時上工」等相關資格也可以使用。她也提及，會中則討論到明年的「汰換職訓場所」的工具機，已決議編列4.5億、12個訓練場所將在明年一併汰換。

另據悉，勞動部在今年4月召開的就安基金管理會中也同意使用就安基金20億元協助交通部的「因應嚴重特殊傳染性肺炎觀光產業紓困實施計畫」，但當初決議也提及，計畫經費請先由交通部相關預算支應，如仍有不足再運用就業安定基金。

(中時 )