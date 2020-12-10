「綠空鐵道軸線計畫」在台中車站往南、北延伸1.6公里的綠廊空間工程陸續完工，台中市府舉辦「開幕展」啟用。（陳淑芬攝）

「綠空鐵道軸線計畫」在台中車站往南、北延伸1.6公里的綠廊空間工程陸續完工，台中市府舉辦「開幕展」啟用。（陳淑芬攝）

大台中地區鐵路高架化後，鐵道空間與周邊土地規劃「綠空鐵道軸線計畫」，南段工程在今年2月完工；北段在年底完工，台中市府今天舉辦「綠空鐵道軸線開幕展」。交通部長林佳龍與會表示，他在台中市長任內，最有意義與最想做的就是「舊城新生」，綠空鐵道是奠定都市新格局的基礎。

「綠空鐵道軸線計畫」在台中車站往南北延伸1.6公里的綠廊空間，北段（國光路到進德路），台中市府與中央合力投入4億6720萬元，並由內政部營建署補助約2億3360萬元，預計年底完工；南段（國光路到互助街）工程，投入1億9200萬元經費，今年6月間驗收完成。

台中市府配合工程啟用今天舉行「綠空鐵道軸線開幕展」，推出為期11天的互動闖關與地景走讀活動，並安排舞者在鐵道間的綠地上翩然起舞。交通部長林佳龍、立委黃國書及地方民代、里長等多人與會見證。

前台中市長、交通部長林佳龍致詞表示，他從市長到部長任內都先後參與「綠空鐵道計畫」，尤其在市長任內排除萬難推進，居民對保留高約4公尺的鐵道土堤有所疑慮，經妥適規劃成為綠地、觀景階梯與平台，不但保存鐵道文化，並發揚光大，提供社交、休憩及觀賞演出的場所。

台中市政府秘書長黃崇典也表示，綠空鐵道廊道工程歷經各界長達10多年的努力完成，帶狀的線性空間不但縫合都市也串連都市生活及文化空間，自其他都市都找不到的特點。

「綠空鐵道軸線」保留鐵道文史遺產，連結從北段的台中公園、干城到帝國糖廠，往南段延伸至舊酒廠、刑務所串聯到綠川河道，透過建築景觀改善工程打造親水、綠色及文化等多元景觀樣貌，先後獲得澳洲雪梨Sydney Design Award金獎、法國NDA-NOVUM Design Award金獎、美國Muse Design Awards白金獎、SPARK AWARDS大獎等9項國際大獎。

(中時 )