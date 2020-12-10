Netflix揭曉2020年台灣人氣最高各類型節目，過去一年中「浪漫」、「奇幻」、「韓劇」、「動漫」類型節目深受台灣觀眾歡迎，其中「浪漫」與「奇幻」節目的瀏覽時數暴增6倍、「韓劇」近達5倍、「動漫」的瀏覽人氣亦翻倍成長，顯示出台灣人多元開放的影視品味，成為促動優質娛樂內容百花齊放的原動力。而在本土內容方面，《誰是被害者》與《女鬼橋》與日本《寶可夢》、英國《性愛自修室》、波蘭《禁錮之慾》等國際夯劇並列「最受海外觀眾歡迎的在地作品」，以扣人心弦的 “Tai-Horror” 一舉嚇出國際知名度。而首次公布的「年度佔榜最長節目」由韓劇《機智醫生生活》奪冠，《末日列車》也名列其中。

與去年相比，台灣觀眾於2020年1月至11月間的「浪漫」與「奇幻」類型節目瀏覽時數分別呈現超過6倍的爆炸性成長，諸多原創與獨家「韓劇」亦大受台灣粉絲歡迎展現 5 倍之多的成長。其中以社會議題貫穿、深刻描繪親情愛情獨特樣貌的《雖然是精神病但沒關係》拿下「浪漫」冠軍，而《The King：永遠的君主》以挑戰理科腦的細膩劇情登上奇幻類型榜首。同時由雷神克里斯·漢沃斯主演的動作鉅作《驚天營救》、超夯日本動畫影集《鬼滅之刃》、引爆迷因瘋傳的《艾蜜莉在巴黎》、片名搜尋總是錯別字的《后翼棄兵》、帶動全球 K-zombie 熱潮的《屍戰朝鮮》以及被譽為全球渣男女辨識圖鑑的《慾罷不能》都各憑其令人腦洞大開的精彩內容登上類型之冠。

呼應2020年台灣影視能量大爆發，Netflix也發揮遍佈190個國家的全球優勢，將台灣本土影集與電影帶往世界各地。其中《誰是被害者》與《女鬼橋》躍升為今年最受海外歡迎的台灣本土作品，以獨特的「台式驚恐風格」（Tai-Horror）一舉打開國際知名度，與英國《性愛自修室》、西班牙人氣神作《紙房子》與登上全球熱搜之冠的「波蘭版格雷」《禁錮之慾》等諸多國際超夯影集電影並列當地之光！

2020動漫大事件莫過於年度動漫人氣之冠《鬼滅之刃》以及 Netflix 與吉卜力破天荒合作將21部膾炙人口的經典動畫電影以超過20種語言全球獨家放送，掀起全球動漫電影與影集風潮。台灣動漫迷化更是化熱情為瀏覽，一舉將Netflix原創動畫《日本沉沒 2020》、《想哭的我戴上了貓的面具》、《龍族教義》、《異獸魔都》及經典宮崎駿作品《霍爾的移動城堡》、《神隱少女》、《龍貓》推上人氣寶座。

韓劇熱度持續發燒，台灣人偏好嶄新另類題材。19禁原創《人性課外課》與金秀賢回歸之作《雖然是精神病但沒關係》，結合驚悚犯罪、浪漫愛情等手法，促動台灣觀眾對於社會議題的討論與關注。而上榜的宮廷活屍主題《屍戰朝鮮》、科幻穿越手法高超的《The King：永遠的君主》、熱血勵志的創業題材《梨泰院 Class》《Start-Up：我的新創時代》《青春紀錄》、親情導向的奇幻故事《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》與《雙甲路邊攤》、恐怖節目《韓國都市怪談》皆顯示台灣觀眾多元開放的觀影品味。

Netflix也公布今年的長踞前十排行榜，年度溫馨喜劇《機智醫生生活》在蟬聯台灣前十排行榜超過160天。《鬼滅之刃》搭乘台灣動漫圈的話題，也高踞排行榜4個月之久。而改編自奉俊昊同名電影的《末日列車》也以細膩影集篇幅優勢，持續累積正面口碑，成為2020年度台灣佔榜最長的科幻節目。

(中時 )