自2014年以來，蘋果就不時有為Apple Car開發做準備的傳聞，最新消息指出，蘋果正在與其晶片合作夥伴台積電合作開發自動駕駛晶片，來為類似於特斯拉的Apple Car的開發做準備。

根據《DigiTimes》報導，近月來汽車電子等相關供應鏈盛傳蘋果低調推進Apple Car大計，有零組件業者表示，Apple Car計畫未曾停擺，一直以來動作頻頻，包括持續挖角Tesla等車廠高層及研發工程師，快速拉升研發技術與累積電動車專利實力。近期則傳出已確立在美設廠，預估2024~2025年Apple Car就會亮相。

值得一提的是，台積電先前傳出早已為Apple Car部署，在南科就就有專屬的研發廠區，例如與意法半導體合作對氮化鎵(GaN)製程技術的開發，並將分離式及整合式氮化鎵元件導入市場。這項合作案傳與Apple Car計畫有關，還有在台積電繼新增Mac系列M1晶片之後，目前也與蘋果就自駕晶片展開初步合作。其中，報導也補充，「蘋果汽車類似於特斯拉自駕車」，但並未進一步詳細說明。

之前，美國財經媒體曾報導，蘋果已將其自動駕駛汽車部門交由人工智慧業務主管約翰·賈南德里亞（John Giannandrea）領導，即蘋果人工智慧和機器學習的高級副總裁，目前還領導著蘋果的Siri和機器學習團隊，這意味著蘋果醞釀已久的自動駕駛項目「泰坦」（Project Titan）將迎來新的領導人，或將給項目進度帶來新的不確定因素。

這家總部位於加州庫柏蒂諾（Cupertino）的科技巨頭，在它旗下的泰坦計畫（Project Titan），被認為專注於開發促進自駕車發展的技術，但也有其他報導指出，蘋果公司也有可能會開發自己的汽車。

(中時新聞網)