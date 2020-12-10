因為三張卡片，高雄銀行現金卡逾放比創新高。金管會10日公布現金卡10月底統計，高雄銀行因為3張現金卡共動用近105萬元的放款，出現72萬多元逾放，讓其現金卡逾放比由9月的7.9％飆升到69.6％。

銀行局副局長林志吉表示，高雄銀行年底前就將終止現金卡業務，因此逐步收回現金卡放款，所以9月時還有現金卡放款921萬元，10月底已降到105萬元，有意還款的現金卡持卡人都已還款，有些無力或未能還款者，就仍掛在帳上，所以逾放比由9月的7.9％升到近69.6％，但高雄銀已提列73.3萬元備抵呆帳，足以因應72.9萬元的逾放金額，預計12月底前就會打銷，且終止現金卡業務。

據銀行局統計，到10月底仍有14家金融機構承作現金卡業務，共有35.3萬張現金卡有動用額度，比2019年10月底少了2萬張，整體動用額度近142.5億元，比去年同期少了17億元，已算極小規模的業務，10月底14家銀行現金卡整體逾放比是0.83％。

大部分銀行現金卡逾放比都低於1％，台新銀現金卡10月底逾放比1.74％，高雄銀逾放比69.55％則是最高，但因其放款金額小，有一、二筆逾放即衝高逾放比。

(工商 )