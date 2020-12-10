倫元投顧分析師陳學進表示，台股10日開低拉回整理，終場下跌140.65點，跌幅0.98％，收在14,249.49點；櫃買指數亦同步下殺2.13點，跌幅1.17％，收在180.53點；三大法人進出方面，外資續賣143.43億元，投信續買11.48億元，自營商轉賣49.36億元，惟外資法人於台指期加碼502口多單，累計淨空單部位為992口，心態轉趨謹慎。

美國新刺激法案卡關、現任總統川普猛打法律戰，導致四大指數9日全面下跌，費半指數更暴跌近3％。台股11月來加權指數已大漲近2,000點，受累積漲幅偏大心理壓力影響，市場一旦出現任何風吹草動，容易引發巨大漣漪，台股10日即在美股拖累下大打噴嚏。

觀察盤面，除傳產鋼鐵族群強勢表態外，力旺、迅得、大同等，股價亦表現亮眼。不過，權值股台積電、聯電、世界、鴻海，及強勢股華邦電、南亞科、旺宏、晶豪科、環球晶、晶相光、界霖、鈺創、創惟卻在市場追價意願轉趨保守、獲利回吐賣壓出籠下，股價不支倒地。

不過，就技術面而言，目前10日線、月線、季線、半年線及年線等短中長期均線，均呈現多頭排列向上，且成交量仍持穩於3,000億元左右，量價未見失序，亦未出現暴量長黑、島狀反轉。因此，即便大盤回檔修正，再度回升機率仍高，投資人可待頭部型態出現後再行反手操作。

個股方面，本周納入投資組合的彩晶，產能滿載、訂單能見度看至明年，配合內外資法人大戶偏多心態不變、籌碼及技術面均相對有利下，只要量價不失控，後市仍具續漲空間。

(工商 )