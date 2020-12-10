運達投顧分析師洪任浚表示，台股10日的急殺，可從市場資金方向看出端倪。本周資金最大量能落在聯電（2303），惟其11月營收卻不如預期，股價連兩日下挫。量能最大的指標股轉弱，引發多頭融資斷頭壓力，對加權指數方面亦造成信心面衝擊，引動同族群的台積電（2330）出現回檔。兩檔權值股同時修正，進而導致大盤重挫。不過，「黑暗中才能看見最璀璨的流星」，加權指數拉回，反而看見台股未來機會所在。

觀察盤面，資金流向將決定行情方向，當半導體族群遭遇賣壓，資金隨即轉入原物料族群，鋼鐵類股10日於逆勢中展現韌性。包括鋼筋廠威致、海光亮燈漲停，不鏽鋼股的建錩亦強拉尾盤，攻上漲停價位，顯示資金已於低檔布局籌碼。

個股方面，本周納入投資組合的偉詮電，快充IC需求強勁，帶動其11月營收創新高，股價上攻可期。

選股方面，國際間的工業金屬價格出現大漲，銅、鎳、鐵礦砂價格勁揚；油價經短線回檔後，整體多方趨勢未受破壞。原物料產業之低價庫存，成為未來獲利提升關鍵，利差擴大後，將反映於財報數字。華新手中握有大量銅、鎳原料庫存，第三季認列庫存漲價後，獲利大增。國際原物料價格持續上揚、風力發電拉線需求不減，長期獲利能力看好，雖短線受大盤影響，但回測月線支撐不破，多方趨勢未變。

(工商 )