配合國家再生能源發展政策，中油近年積極規劃智慧綠能加油站，108年建置嘉義站、台南前鋒站，今（109）年進一步將花蓮光復加油站導入移動式儲能系統，可即時提供當地城鄉與原住民地區之防災緊急用電，並建置電動機車充、換電站；預計明（110）年初啟用，讓中油智慧綠能加油站正式跨足東台灣。

中油綠能科技研究所103年起即投入產能與儲能技術開發，包含太陽光電系統建置、氫能與燃料電池技術開發、鈦酸鋰儲能材料量產以及相關產品應用與功能驗證。108年初進一步將多項研發成果整合於台南前鋒站進行示範驗證，以多元電力、多元儲能為主軸，結合創能、儲能、用能及節能的整合運作，發展社區綠能新模式。

中油表示，台南前鋒站近兩年各項綠能設備運轉效能符合原先設計目標，由太陽能及燃料電池所產生的電力每月平均約4,500度，累計至今（109）年11月已產電86,398度。

在能量管理系統的數據監測與電力調節排程下，藉由自產鈦酸鋰材料所開發的儲能系統對電力負載進行削峰填谷，讓各項設備之產電能有效應用於加油站負載，並達成降低市電供應的節電目標，實際節電率平均可達23.6％。

此外，綠能科技研究所設計建置的鈦酸鋰儲能系統具有高功率、快速充放電的特性，非常適合搭配再生能源做為定置型儲能系統，對於加油站及電動機車充電瞬間負載電力提供即時調控的功能。

為將綠能技術及產品商業化，中油規劃年底將花蓮光復加油站轉型為中油智慧綠能示範站，結合在地風光明媚的觀光景點，推動花蓮樂活觀光產業，讓花蓮民眾也能享有加油站結合綠能科技所帶來的便利性。

(工商 )