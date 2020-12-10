保護元件廠興勤（2448）、富致（6642）11月營收連袂創下歷史新高紀錄，其中興勤單月營收達5.64億元，月增4.28％、年增8.15％，由於生產線已達滿載水位，因應農曆年前的備貨需求，興勤正全力趕工，因此即使12月有季底盤點，法人預期，興勤第四季營收可望平歷史新高紀錄。

興勤公告11月營收，單月營收以5.64億元重返年、月雙增成長軌道，年增率連續五個月維持大幅度成長，累計興勤今年前十一月營收達53.19億元，營收年增率一舉逆轉為正成長，達0.3％。

興勤表示，11月受惠於產品組合調整，以及來自歐洲的家電訂單釋出，加上工作天數回升，激勵單月營收登上歷史新高，目前各類產品如負溫度係數熱敏電阻（NTC）、正溫度係數熱敏電阻（PTC）及傳感器等產品均呈現滿載，在新廠投產之前，興勤將透過打通瓶頸段、增購設備的方式擴產，NTC產品明年將增產1.5倍，以回應訂單需求。

興勤第四季產能供不應求，因此第四季前二月營收已逾11億元，12月不至於大幅度衰退之下，法人預期興勤第四季營收有機會追平歷史新高紀錄，全季營運可望維持高檔。

另一家保護元件廠富致受惠於車用產品步入復甦，11月營收也繳出歷史新高成績單，單月營收達4,380萬元，月增12％，年增率擴大至30.8％，累計前十一月營收3.93億元，年增9.03％。

富致以生產PPTC產品為主，目前稼動率達90％以上，車用相關產品佔營收比重達20％，隨著車市自下半年步入復甦階段，富致9月、11月營收均刷新紀錄，12月雖有季底盤點，但富致預期，12月營收可望維持高檔，不至於較11月大幅度衰退。

由於產能趨近滿載，富致規劃擴建新廠，預計明年第一季交割，在新廠產能開出之前，富致將透過產能外包、產線自動化的方式，逐步提升產能，展望明年，因車市持續回溫，富致對2021年景氣看法漸趨樂觀，估明年營收可望呈現雙位數成長。

(工商 )