德國《每日鏡報》8日以「中國的戰狼」為題，刊文指責中國大陸搞「戰狼外交」。大陸外交部發言人華春瑩今天（10日）主持例行記者會時回擊，「為了國家利益尊嚴，做戰狼又何妨？」

《每日鏡報》的報導本來要配一個中文的「權」字，卻多了一點變成了「杈」字。該報導稱，德國聯邦議員人權委員會11月18日舉行中國人權聽證會，招致大陸大使館批評。文章還引用德國綠黨議員鮑斯的話說，中國實行「戰狼外交」。

華春瑩表示，「我注意到你提到的德國媒體把『權』寫成了『杈』，遭到了中方媒體的一片嘲笑。但其實低級錯誤也不奇怪，因為的確現在就有一些人，經常明明對中國一無所知，卻煞有其事地對中國進行無中生有的指責。」

「至於說到戰狼外交，我很想問問那些指責中國搞戰狼外交的人，不知道他們有沒有看過迪士尼動畫片《獅子王》，不知道他們怎麼評價辛巴？」華春瑩表示，「那個可愛的小獅子，在各種懷疑、責難、打擊當中成長和成熟起來的辛巴。」

華春瑩反問，大家可以回想一下，一段時間以來，中國同個別國家之間是發生了一些事情，但是這些事情當中哪一次、哪一件是由中方首先挑釁引起的？哪一次、哪一件是中方在干涉別國內政？哪一次、哪一件是中方在威脅損害其他國家的利益？

華春瑩指出，無論是將新冠病毒標籤化、疫情政治化、將中國污名化，還是濫用國家安全名義蠻橫地打壓中國企業、破壞正常的人文交流和經貿科技合作，無論是以所謂的人權民主自由為名干涉中國內部事務，還是公然違背國際關係基本準則，惡毒地攻擊中國的政治制度，甚至動輒實施單邊制裁，難道有人能擁有隨便誹謗、攻擊、抹黑、傷害中國的權利，而中方卻不能擁有說明事實真相的權利嗎？

華春瑩反問，難道一個公民都有依法行使正當防衛的權利，而中國作為主權國家卻不能擁有維護自身主權、安全、發展利益和國家榮譽尊嚴的權利嗎？難道有人以莫須有的罪名對中國進行口誅筆伐時可以如狼似虎，而中方卻只能做沈默的羔羊嗎？

「我小的時候，在中國有一部非常受歡迎的電視劇叫《霍元甲》，它的主題歌裡有這麼一句歌詞，『因為畏縮與忍讓，人家驕氣日盛』。」華春瑩表示，從根本上講，關於戰狼外交的非議實際上是「中國威脅論」的又一翻版。

華春瑩表示，「戰狼外交」是一些人給中國量身定做的話語陷阱，本質就是這些人做慣了教師爺，習慣了頤指氣使，不習慣有人反駁。他們的目的就是要讓中國打不還手、罵不還口，通過給中國扣上這頂帽子，威脅和訛詐中方，讓中方放棄說出事實真相的權利。

華春瑩強調，這些人應該明白，中國不是一百年前的中國了。中國從不欺凌霸凌他人，但中國人也是有原則的，也是有骨氣的。中國外交代表和捍衛的是佔了世界五分之一人口的14億中國人民的利益和尊嚴。

華春瑩指出，在事關中國主權、安全、發展利益和國際公平正義等大是大非的原則問題上，中國外交必須堅決有力地回擊一切惡意挑釁，有力捍衛國家的利益與尊嚴，維護國際的公平與正義。

華春瑩表示，中國始終堅持獨立自主的和平外交政策，咄咄逼人從來不是我們的外交傳統，但是卑躬屈膝也不是中國人的氣節。面對霸權霸凌，毛澤東同志早就講過「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人」。中國不主動惹事，但也不怕事，不會被脅迫訛詐。

華春瑩說，「如果有些人因為中國面對毫無底線的惡意的攻擊抹黑和謾罵作出回擊，說明事實真相，就把中國外交稱作『戰狼外交』的話，那麼為了維護中國自身的正當合法權益，為了維護中國的主權安全發展利益，為了維護國家的利益尊嚴，為了維護國際的公平與正義，就做戰狼又何妨？」

(中時 )