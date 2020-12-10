考試院今考試院會，考選部為配合政府於107年12月提出「2030雙語國家政策發展藍圖」，以「配合2030雙語國家政策、推動考選變革方案」專案報告，將規劃合理調整公務人員考試普通科目英文占分比率，及研商是否增列英文檢定條件或考試科目。

考試院院長黃榮村則表示，目前公務人員普通科目列考的英文占分比率，各等級考試並不一致，且有高考二、三級的英文占分比率低於普考及初考的情形，確實有必要予以調整，使英文占比與考試等級相合。

黃榮村說，另增列通過英文檢定為應考資格條件，雖有法源依循，且外交領事人員考試已有前例，為減少阻力與衝擊，初期宜採較寬鬆標準，逐步分階段推動。

黃榮村強調，此案因涉及應考人報考權益，請考選部多方徵詢相關意見，於全面提升應考人英語能力前提下，視考試等級、類科性質差異，妥慎規劃，並於未來實施過程中，適時滾動檢討修正。

考選部報告中指出，為落實雙語國家政策，從考選端鼓勵應考人強化英語能力，除規劃合理調整公務人員考試普通科目英文占分比率外，近日並邀請用人機關、職業主管機關與部分職業團體，針對有特定英文執業需求的專技人員，研商是否增列英文檢定條件或考試科目。

考選部說，另為配合雙語國家政策，考選部亦已將考畢的國考英文試題，於國家考試APP新增「國考英文每日一題」行動化服務，供應考人練習，以提升英語能力。

考選部表示，目前公務人員考試除身心障礙人員特考外，已全面列考英文科目；專技人員考試則有少部分考試類科因執業上專業需要，也列考專業英文科目。此外，外交領事人員特考已於103年起將通過英文檢定列為應考資格條件，所以本案是在現有制度的基礎上逐步推動，以回應國家發展及公私部門人才之需求。

考選部強調，如今日考試院會議通過國際經濟商務人員特考規劃修正增列英文檢定為應考資格條件，即配合國家雙語政策與經濟部用人需求而推動之方案。

(中時 )