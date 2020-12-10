港人擔心港生無法來台 陸委會：持續關注 17:532020/12/10 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸委會副主委邱垂正。（林至柔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港銅鑼灣書店店長林榮基日前表示，港府有可能不讓港生來台灣念書，或是提高來台港生返港就業門檻，陸委會今（10日）回應，會持續關注，給予港人積極適當的處理。 林榮基日前表示，港府有可能不讓港生來台灣念書，或是提高來台港生返港就業門檻，陸委會副主委邱垂正今（10日）回應，有關資訊是否屬實，會持續來關注，並稱，香港基本法賦予港人有出入境的自由，呼籲相關方面應依法保障港人的自由及權利。 國際人權日 民進黨：持續守護得來不易的民主 資金持續加碼 富域新興債買氣旺 (中時 ) #港生 #港人 #來台 #陸委會 #持續關注 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兩岸企業家峰會重提一中原則 陸委會：破壞兩岸經貿交流 17:392020/12/10 財經 中強光電育才圓夢 持續獎助正修優秀生 16:542020/12/10 寶島 永大兩岸營運持續好轉 10日舉辦法說會 09:592020/12/10 財經 浙江台商入住防疫旅館竟有確診者 北市衛生局：兩人沒有接觸跡象 16:072020/12/10 生活 減重聖品防彈咖啡 忽略這關鍵反而加速變胖 16:352020/12/10 健康 舊愛留遺書控劈腿輕生 狂野空姐被揪密會小王證據 16:592020/12/10 娛樂 國民黨請彭文正演講「假論文」 港媒驚呼：這招夠狠的 08:212020/12/10 政治 高雄仁武產業園區動土未滿月 150家廠商搶進寶地 15:102020/12/10 寶島 陸所得增加 消費升級撐內需 04:102020/12/10 投資理財 中天關台倒數計時 青年學子：民進黨帶台灣走向獨裁 14:102020/12/10 政治 陸委會：陸藉兩岸企業家峰會進行統戰 17:342020/12/10 兩岸 兩岸熱門新聞 反制裁 大陸外交部：取消美外交人員訪港澳免簽待遇 - 兩岸 全球十大最受歡迎戰機「殲-7」入榜 - 焦點新聞 - 旺報 中印軍隊爭奪5104高地影片曝光 真偽尚待證實 - 兩岸 用一帶一路掩護犯罪 美制裁澳門黑道「崩牙駒」及所屬公司 - 兩岸 電馭判客2077含台獨元素恐辱華？ 陸網友：別瞎起鬨 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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