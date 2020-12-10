香港銅鑼灣書店店長林榮基日前表示，港府有可能不讓港生來台灣念書，或是提高來台港生返港就業門檻，陸委會今（10日）回應，會持續關注，給予港人積極適當的處理。

林榮基日前表示，港府有可能不讓港生來台灣念書，或是提高來台港生返港就業門檻，陸委會副主委邱垂正今（10日）回應，有關資訊是否屬實，會持續來關注，並稱，香港基本法賦予港人有出入境的自由，呼籲相關方面應依法保障港人的自由及權利。

(中時 )