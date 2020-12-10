苗栗縣通霄鎮通南里社區活動中心易地重建，縣府、通霄鎮公所及地方民意代表日前視察工程進度。（苗栗縣政府民政處提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮通南里社區活動中心，原位於南華路的建物使用超過35年，原本欲辦理補強工程，卻被發現是違建，通霄鎮公所考量建物補照和補強不符成本效益，向國產署爭取撥用南勢溪畔公有地，完成都市計畫變更程序後，現正辦理易地重建活動中心，目前主結構完成，預計明年3月完工。

舊通南里社區活動中心迄今使用逾35年，空間狹小陳舊，周邊巷弄也沒有足夠停車空間，每次辦活動都影響附近居民交通動線導致民怨連連，縣府民政處指出，通南活動中心年久失修，2012年委託建築師技術學會辦理詳評，除了牆面滲水外，耐震能力也不符現行法規。

原本通霄鎮公所欲爭取中央補助補強工程經費，卻赫然發現該建物沒有建造執照及使用執照，根本就是違章建築，考量補照及補強經費龐大，決定易地重建。民政處表示，新活動中心建於南勢溪畔公有地，基地面積約650坪、建築面積約130坪，已於今年1月9日開工動土。

自治行政科指出，新的通南里社區活動中心包含多功能集會及活動、辦公、廚房等空間，戶外設有無障礙停車位，並規畫成立關懷據點或C型長照站，推動各項長照服務，總工程經費1391萬元，分別由台電核能火力發電工程處中部施工處、內政部前瞻基礎建設計畫及縣府補助，工程進度達70％，預計明年2、3月完工。

(中時 )