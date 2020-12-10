國泰人壽資深副總經理吳俊宏（圖右）今日出席金管會舉辦的「109年度保險競賽頒獎典禮」，由金管會副主委許永欽（圖左）頒發小額終老的「友善高齡獎」，肯定國壽優異表現。（國泰人壽提供）

國泰人壽在今年（109年度）保險競賽頒獎典禮大放異彩，一連榮獲4項獎項。國壽總經理劉上旗（右5）率領國泰團隊共同合影，期許能為社會底層的民眾，建構基本保險防護網。（國泰人壽提供）

金管會今（12／10）舉辦第七屆《109年度保險競賽頒獎典禮》，國泰人壽連續七年獲頒大獎，今年再度奪得微型保險競賽「第一名」、「績效卓著獎」及小額終老「友善高齡獎」，更一舉拿下今年新增的「永續關懷獎」共計四項大獎，展現國泰在微型保險、身心障礙關懷及高齡長照議題，皆積極響應政策推動，發揮影響力。

代表國泰人壽領獎的總經理劉上旗，感謝主管機關對微型保險的重視、推動與引導，許多弱勢族群是商業保險涵蓋不到的。98年法令實施後，國泰人壽開辦微型保險至今已超過10年，於此期間與各縣市政府及社福團體共同合作推廣，讓更多真正需要微型保險照顧的民眾可以獲得保障安排。

劉上旗指出，截至目前，國泰人壽累計共提供近 24萬名民眾、總計保險金額約799億之基本經濟安全保障，這期間也提供超過700多個家庭於事故發生時渡過難關之經濟支援。這些微型保險對於保險產業者來講只是小小的善意，卻是對無數家庭大大的助益， Micro的保險也能變成Macro的保障。

因為一直以來推動微型保險均不遺餘力，國泰人壽今年再次榮獲微型保險競賽「第一名」及「績效卓著獎」，這也是金管會對國壽推動逾十年成果的再次肯定。檢視現時台灣社會，不得不提人口高齡化，台灣即將在2025年邁入超高齡社會，而面對現時國內的高齡現狀，國泰人壽也持續提供切合需求的多樣化商品及多元化服務。此外，也透過小額終老保險協助國人進一步規劃退休生活與保障，今年承保件數近1.6萬件，再次獲得小額終老「友善高齡獎」。

今年除了延續微型保險及小額終老的政策保險競賽外，更新增了「永續關懷獎」，鼓勵保險業者推動身心障礙者相關保障，國泰人壽善盡企業社會責任，致力讓社會保險網更加完善，公司的作為也受到金管會肯定，一舉拿下「永續關懷獎」。

(旺報 )