艾薇今辦新單曲搶聽會。（盧禕祺攝）

艾薇今辦新單曲搶聽會。（盧禕祺攝）

「全實力最狂新人」艾薇〈失重前幸福〉搶聽會。（盧禕祺攝）

艾薇10日舉辦新單曲〈失重前幸福〉搶聽會，8歲開始在世界各地參加超過300場歌唱比賽、共拿下約160個冠軍獎座的她，活動前一天毫無身為歌壇新人的緊張，反倒師兄蕭敬騰（老蕭）從昨開始就在社群網站的限時動態發文為她宣傳，而經紀人Summer更是活動前緊張得「心臟簡直要跳到喉嚨」，艾薇今老神在在興奮地說：「終於可以唱自己的歌給大家聽。」

艾薇去年拿下《聲林之王2》總冠軍，其實在這之前，她已下定決心此次再無法成功發片，就回家鄉馬來西亞找工作、當韻律健身教練；22歲艾薇感性表示：「我想賺更多錢給爸媽，都這個年紀了。」天時地利人和下，艾薇有緣簽進老蕭同門、成為歌王師妹，她內心亢奮只有「爽」字能形容，大呼「早就想讓他看中」，還搞笑稱老蕭「爸」；而與她交往4年多的大馬男友更是全力支持，小兩口遠距離戀情全靠信任，約定2、3年後男方來台工作。

艾薇年紀輕輕頗有大將之風，不只會唱，言行舉止更是大方不做作，被搶聽會主持人黃子佼力讚是「歌壇淨土」；今活動驚喜安排她與大馬家人視訊連線，離家半年的艾薇難掩思鄉之情，與畫面裡的爸媽一同落淚，全家人為她打氣「妳是最棒的，飛機票都準備好了，等妳的演唱會，妳一定可以」，氣氛溫馨。〈失重前幸福〉明數位上架。

(中時 )