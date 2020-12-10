立法院游錫堃院長今出席「民主的浪漫之路：雷震傳」新書發表會」，游錫堃致詞以孟子「居天下之廣居，立天下之正位，行天下之大道，得志與民由之，不得志獨行其道，富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈，此之謂大丈夫」形容雷震，是大丈夫中的大丈夫。

他說，雷震1949年來到台灣，50年代出版自由中國，是那個年代相當具有代表性且重要的自由主義思想人物。在台海局勢穩定後，對蔣家政權有不同的建議及批評，尤其對於當局侵犯人權、威權體制、擴權、違憲等持批判的角度。更要求要落實民主憲政及地方自治，這些思想都可以看得出來雷震先生對台灣的民主發展具有影響。

游提到，他看了沈建德先生提供的資料，1946年到1972年聯合國有31項決議，其中就有建議香港獨立。但是當時香港菁英選擇回歸中國，回歸就是族群認同的思考。雷震是浙江人，之所以能可以領導台灣自由民主思潮，在於超越族群認同思考。

他說，如果族群認同思考超越自由民主等普世價值，或許就沒有這樣的地位，香港因為回歸才有反送中、港版國安法，雷震先生這個想法真的很值得尊敬。

游補充，終生不穿和服的林獻堂先生，228事件後主張回歸，1952年他寫了一段話：「別來倏忽已三年，相見扶桑豈偶然。異國江山堪小住，故園花草有誰憐，病體苦炎歸未得，束裝須待菊花天」。

游錫堃提到，一個世代的決定如果不夠理想，對後代也會有所影響。台灣是華人世界第一個、唯一的民主國家，一定要好好珍惜現有的成果。

(中時 )