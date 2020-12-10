新北市南山中學今（10日）下午於校內辦理第4屆TEDxNanshanHighSchool演講活動。（南山中學提供）

新北市南山中學今（10日）下午於校內辦理第4屆TEDxNanshanHighSchool演講活動。（南山中學提供）

新北市南山中學今（10日）下午於校內辦理第4屆TEDxNanshanHighSchool演講活動。（南山中學提供）

新北市南山中學今（10日）下午於校內辦理第4屆TEDxNanshanHighSchool演講活動。（南山中學提供）

新北市南山中學今（10日）下午於校內辦理第4屆TEDxNanshanHighSchool演講活動。（南山中學提供）

新北市南山中學今（10日）下午於校內辦理第4屆TEDxNanshanHighSchool演講活動，今年因疫情關係，全球有好幾千場甚至萬場的TED活動停止辦理，南山中學在妥善防疫安排下，順利進行TED的活動，真的是非常不容易。

今年的主題是-距離，主辦人高二學生陳柏安表示，因疫情蔓延全世界，大家第一個聯想到的就是社交距離，但事實上，距離涵蓋的意涵太多，有些可能是連想都沒有想過的。

邀請6位講者都是來自不同領域的佼佼者，首先邀請到臨床心理師王加恩暢談從生命中的意義感去定義距離；曾子薰是該校高二學生，善於用文字書寫，來詮釋高中青春。

黃柏翰是進軍好萊塢的最年輕魔術師，他最希望拉近與觀眾的距離；林俊翔用冒險精神走出去的距離，就是你看到的世界；潘子翔用無國界美食完成自己的夢想；周紹瑋，用塗鴉精神帶給城市不一樣的表情。透過每場18分鐘的演講，可以了解「距離」對於他們的意義是什麼，進而激發大家的想法。

南山中學校長蔡銘城表示，學生能夠自己向美國TED提出申請成立TED社團，並取得認證辦理此次盛會，接著組成工作團隊，聯絡講者，製作高品質的報名網頁，一點一滴都是由學生組織起來，相當不容易，完全不遜色於專業的策展團隊，正呼應當前的教育強調素養學習的重要，這都不是課本上所能學習得到的，相信團隊經歷過這一次的辦會，對自我的學習視野與成長力道，將大大地提升。

因為受限於TED官方規定，限額100位觀眾參加，沒想到一推出就即刻爆滿，許多同學及老師扼腕來不及報名，尤其透過參與者分享，得知6位講者的精采演說，讓參與者留下深刻印象及收穫滿滿，只能期待下一次的TED講座，有機會享受知識及深度對話的機會。

(中時 )