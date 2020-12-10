受惠景氣好轉、房價上揚，建商給予地主條件變得更優渥，加上政策獎勵助攻，大台北都更推案全面爆發。根據住展雜誌推估，今年雙北都更推案可望挑戰2,000億大關，比去年增64％，台北市12個行政區都有都更案推出，更是史上首見，台北市不乏中大坪數、豪宅產品推出，產品規劃更加多元化。

根據住展雜誌統計，雙北市都更推案逐年成長，2013～2015年間每年約200多億元，2017年首次突破千億大關，今年迄今為止，雙北市已有53件都更推出，總量已達1,834億元，雖然今年都更推案件數與過去三年每年均50多件差異不大，不過個別都更案整合規模比往年大，帶動今年推更推案可望衝出2,000億元大量。

大台北都更推案多數案量仍多集中在台北市，台北市今年案量已達1,436億元，新北市則有398億元，雙雙創下史上新高。今年台北市都更案件最多的是士林區，尤其以天母都更推案最密集，璞園、家居、大陸、聯上等知名建商都有都更案推出；新北市以板橋與新店各有三個都更，其中新店「合環LANDMARK」單一建案就有200億元案量，占新北全市都更案量的一半以上。

住展雜誌研發長何世昌表示，政策與景氣雙雙助攻，帶動雙北都更推案呈現爆發式成長，相對往年都更產品多為20～40坪小宅產品，今年40～80坪的中、大坪數都更案明顯增加，如「中山松悅」、「中山禮仁」、「一方璞真」、「永陞鳳翎」、「松德長虹」等，多為蛋黃區、單價逾百萬的建案，反應建商嗅到換屋族需求升溫，在都更案上變得更為大膽。

何世昌表示，政府積極推廣都更給予稅率優惠、雙北市祭出簡易都更等方案，使都更成為建商推案的主流之一。雖然近年危老重建進展快速，有排擠都更跡象，但若沒有百分之百所有權人同意的開發案，仍只能走都更老路，預估未來幾年都更推案仍處於高溫狀態，尤其台北都更案量成長有限下，新北市將成為都更案量增長的動力來源。

(工商 )