資誠全球聯盟組織（PwC）與城市土地學會（Urban Land Institute）共同發布《2021年亞太地區房地產趨勢調查報告》。

展望2021年亞太房市，資誠指出，最受看好的依序是新加坡、東京及雪梨，而台北居亞太第11名也相當亮眼。主要是因為這些市場的地緣政治及經濟風險相對較低，成為投資人資金的安全停泊港。

而2021年台北房市投資前景則在防疫成果亮眼、經濟表現穩定及市場資金充沛的支撐下，獲得投資人的肯定，在經歷2017、2018連續二年的敬陪末座後，去年進步至第14名，今年度排名穩定邁進，居亞太地區22個主要城市中的第11名。

調查顯示，2020年雖然有疫情的衝擊，造成中國大陸、印度及澳洲部份市場有較明顯的萎縮，其餘亞太地區房地產交易並未出現恐慌性的下跌，且包括南韓、日本及台灣等市場反而有不錯的表現。

整體而言，國際投資人對全球景氣仍持保留態度，也依然關注部份市場、部份資產價格可能有進一步修正。

資誠《2021年亞太地區房地產趨勢調查報告》也顯示，2020年亞太區房地產交易總金額呈現下滑，部分原因為受限於疫情導致的邊境管制，跨國型投資人無法自由往返各地進行投資；另一方面亦顯示了賣方期待疫苗問世後市場將會回復正常，故短期內反而對於價格有所堅持，不願輕易降價換取成交。

(工商 )