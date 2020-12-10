日式迴轉壽司連鎖企業亞洲藏壽司（2754）受惠展店效應與台灣疫情受控，11月營收2.16億元、年增49.46％，前11月累計營收21.5億元、年增22.21％，雙創歷史同期新高。展望後市，亞洲藏壽司年底前在台北捷運中山站商圈將加開新店，營運動能增加也將推升營收再上層樓。

藏壽司將從12月4日起推出「鬼滅之刃」限量扭蛋，包含16款人氣角色徽章和吊飾；以及獨家限量的金銀大賞活動，其中最大賞金獎還能一次Q版套組玩偶抱回家。為讓廣大的鬼滅迷們能將周邊一次拿好拿滿，藏壽司也在12月7日起，推出滿額贈活動，分日期釋出「鬼滅之刃」主角團中各個成員的限量資料夾，活動受到年輕人與家庭客歡迎。

為搶攻年終餐飲商機，亞洲藏壽司也特別在12月推出了2款創新食感的期間限定餐點「蒜香洋蔥鮮蝦」、「雞肉龍田揚握壽司」，新品亦有助帶動客人嘗鮮。

亞洲藏壽司多以大型店布局市場，經營成本高，新冠肺炎疫情爆發後使亞洲藏壽司經營面臨嚴峻挑戰。如今台灣疫情受控，外食消費者回流，亞洲藏壽司展店創造經濟規模效益日漸顯現，第三季營運轉盈顯示營運已走出谷底，法人看好相關效應將帶動亞洲藏壽司第四季營運動能持續提升。

(工商 )