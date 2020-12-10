台糖蔗渣走「循環經濟」。製糖大廠台糖每年製糖產生13萬到14萬噸蔗渣，撥出其中一部分調製「養菇太空包」，既取代一半木屑原料，也助長菇類收成提高2到3成。目前一年可產出80萬包養菇太空包，台糖已在善化有機肥廠，未來將擴大供應數量，並規劃「以租代購」方式給菇農，用完再回收。

台糖甘蔗拿去製糖剩餘蔗渣，目前7成拿去作汽電共生發電燃料，其餘作成有機堆肥。近幾年注意到養菇產業衝擊環境的議題，因此拿出其中4000噸，作成養菇太空包，一年可產出80萬包。

根據台灣NGO調查，國內每年須砍掉2300公頃的森林，才足以製成養菇太空包所需的木屑量，且廢棄菇包被隨意棄置、傾倒或焚燒的狀況時有所聞。台糖循環經濟組組長張建成說，公司與菇農、農試所合作，測試以蔗渣太空包種植杏鮑菇，實驗證明半腐熟蔗渣可取代養菇太空包50％的木屑率，也讓菇類整體收穫量提高2至3成。

等於蔗渣可取代傳統太空包一半的木屑，又可助長菇類收成，也幫台電帶進收益。張建成表示，已規劃將善化有機肥廠做為示範場域，短期內先販售給菇農使用，待標準及品質成熟後，會改以「以租代購」方式，提供半腐熟蔗渣給菇農製成太空包。

目前半腐熟蔗渣每公斤賣給菇農2.5元，比木屑每公斤3.4元來的低。張建成說，以後半腐熟蔗渣以出租價格給菇農，等菇包用完收回給台糖，再製成有機堆肥，種植農作物。接下來連廢菇包的塑膠袋也會評估，販售給回收商重新造粒，建立符合循環經濟與環境保育兼具的示範場域。

台糖藉蔗渣菇包循環圈構想，剛獲得「2020臺灣循環經濟獎」最高榮譽之年度典範獎。台糖指出，該構想只是新農業及循環經濟計畫的一部分，另有熱裂解爐、生物塑膠、生質燃料、快速醱酵等各項實驗正在進行。

(中時 )