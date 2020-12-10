氣溫越來越低，對於在山上求學的孩子們來說，每天一早起床到學校上課也更加辛苦，宜蘭縣「心善人」公益慈善團體10日準備了120套保暖衣物及教學用品，送到位於宜蘭縣南山部落的南山國小，分送給每一名小朋友，讓孩子們提前享受耶誕節的歡樂氣氛，不只身體暖和，內心也跟著暖起來。

「心善人」公益團體發起人張桂崇表示，「心善人」是一個以年輕人為主的小眾公益團體，由於成員的口袋比較「淺」，從事公益活動時無法跟大型公益團體相比，此外，伙伴們也考量到，雖然許多慈善團體都會從事公益活動，但總難免會有一些被忽略、沒有被人注意到的區塊，這些被遺漏的人，就是他們可以服務的對象。

張桂崇說，日前他與南山國小校長談到「班班有冷氣」的政策，校長卻苦笑說南山國小真正需要的是「班班有暖氣」，進一步詢問才發現，南山國小的小學部、幼兒園都是原住民的孩子，家庭經濟狀況普遍不佳，到了冬天，孩子們經常會受凍。

經過內部討論，原本想要送電熱器給學校，但又擔心學校恐無法支應多出來的昂貴電費，因此決定送給孩子們每人一套保暖衣物、圍巾及教學用品。

20多名「心善人」的成員在10日上午一同到南山國小送暖，還有人穿著耶誕老人的氣球裝，分送巧克力、糖果給孩子們，現場氣氛十分歡樂，有如提前歡度耶誕節。

(中時 )