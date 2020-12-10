昨天中國大陸駐美國大使館的推特帳號轉推了美國總統川普一則推文，該文批評美國大選舞弊，引發網上議論紛紛。中國駐美大使館深夜在推特帳號聲稱，大使館帳號被駭客入侵，先前此一帳號轉推美國總統川普抱怨今年總統大選結果的推文為駭客所為，中國大使館譴責此一行為。

據《美國之音》指出，中國駐美大使館推特帳號網頁一篇置頂的推文說：「今天下午，中國大使館的推特帳號被黑了，我們譴責這一行為。需要說明的是，大使館在12月9日這一天沒有任何轉推動作。」

The Chinese Embassy twitter account was hacked this afternoon and we condemn such an act. For clarification, the Embassy didn’t do any retweeting on Dec.9. — Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) December 10, 2020

報導指出，11月3日總統大選投票以來，川普幾乎每天都在推特上發文指責這次大選出現了舞弊和造假行為，導致他未能在關鍵州得到贏得大選勝利所需的票數。本周三下午川普再度發文說：「如果有人在選舉中有欺騙行為，民主黨人就有，那為什麼選舉結果不能立即被推翻呢？怎麼可以這樣去治理一個國家呢？」

If somebody cheated in the Election, which the Democrats did, why wouldn’t the Election be immediately overturned? How can a Country be run like this? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

兩分鐘後，中國駐美大使館的推特帳號就轉推了川普的這篇推文，並引發許多推特用戶的關注和聯想。有媒體記者看到後轉推了中國駐美大使館的轉推，還說「這個轉推很有意思」。

報導說，中國駐美大使館後來刪除了對川普推文的轉推，並聲稱大使館的推特帳戶被駭客入侵，但大使館沒有說明是否還有其他內容被駭客篡改。

在此之前，中共官員們曾表明無意干涉美國大選，同時也監量避免在公開場合評論美國大選引發的爭議。

報導表示，美國國家反間諜和安全中心（NCSC）主任伊萬尼納（William Evanina）今年8月曾點名中國和俄羅斯等國，批評他們以隱蔽和公開的手段試圖影響美國選民的偏好和觀點，增加美國國內的不和，削弱美國人民對民主進程的信心。美國總統國家安全顧問奧布萊恩也說，跟其他國家相比，中國有著規模最大的影響美國政治的計畫。

(中時新聞網)