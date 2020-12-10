日前央行無預警宣示將打台灣炒房現象，包括，行政院今(10)日通過實價登錄2.0三法及所得稅基本稅額條例修正草案，將透過揭露完整門牌或地號、預售屋全面納管，以及即時申報、加重處罰等行政程序遏止炒房現象。

對此，財政部長蘇建榮受訪表示，財政部將朝2大方向修正《房屋稅條例》，包括提高地方囤房稅稅率，以及最快明年修正的房屋稅課稅門檻。

根據財政部資料顯示，按房屋稅條例規定，私有房屋其住家房屋現值在10萬2千元以下者，免徵房屋稅，若同時符合「住家用房屋」及「房屋現值在10萬2千元以下」2個條件，也有免徵房屋稅之適用，但房屋部分面積供營業使用，即使房屋現值低於10萬2千元，仍需課徵房屋稅，其餘住家使用才免徵房屋稅。

至於囤房稅，財政部表示打算在2年內提高囤房稅率上限。

然而，近年有不少所有權人將房屋分割出租並藉此避稅，財政部研擬未來法人若以同方式處理房屋，將納入課稅標準，自然人則是還在評估階段。

(中時新聞網)