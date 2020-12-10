後龍鎮甘藷花生節的焢窯活動將在本月19日在高鐵六路旁稻田舉行，鎮公所將準備好吃的台農57號甘藷給民眾烤吃。（謝明俊攝）

後龍鎮甘藷花生節的焢窯活動將在本月19日在高鐵六路旁稻田舉行，屆時現場準備有甘藷、土雞等美食供民眾享用。（謝明俊攝）

後龍鎮甘藷花生節的焢窯活動將在本月19日在高鐵六路旁稻田舉行，現場另有美食供民眾享用。（謝明俊攝）

後龍鎮長朱秋隆請民眾把握機會報名，以免向隅。（謝明俊攝）

讓許多民眾引頸企昐的後龍甘藷花生節焢窯活動，即將在本月19日登場，今年焢窯活動「樂焢窯 非你莫藷」將在高鐵六路旁稻田舉行，提供民眾600組名額，預計將出現秒殺，後龍鎮長朱秋隆請民眾即早報名。

為推廣後龍豐富多元的農產，後龍鎮公所舉辦焢窯活動已邁入第5個年頭，今年的「樂焢窯 非你莫藷」甘藷花生節活動，將在12月19日周六登場，地點則選在交通方便的新港一路、高鐵六路口旁稻田，不僅臨近高鐵苗栗站，土質又適合搭建土窯。

這次甘藷花生節焢窯活動，將從12月14日早上8點起同步開放網路及現場報名，網路為100組，鎮公所現場報名為500組，每組需繳交5百元焢窯費及100元鐵架押金，供搭窯時作窯門使用。

成功報名者將可於活動當日獲得甘藷、花生、玉米、土雞、紀念馬克杯及100元園遊券。此外，活動現場還有各種精彩表演、夾花生、秤甘藷等趣味競賽、食農教育活動，以及達人現場示範料理教學，熱鬧場面將更勝以往。

朱秋隆表示，參加焢窯活動，不僅讓大朋友回憶兒時，也讓年輕一代的孩子獲得傳統農村堆窯、燒窯的體驗。而受到獎勵旱作及氣候因素影響，今年的甘藷產量佳，口感格外綿密香甜，公所除精選當地人暱稱雞蛋糕的台農57號甘藷供民眾焢窯，更歡迎民眾從現場示範教學習得甘藷美食的製作方式，回家展現媽媽好味道，帶給家人更多甘藷美食佳餚。

朱秋隆強調，依往年經驗，開放報名當天中午前就會額滿，呼籲有興趣參與的民眾務必抓緊時間，更歡迎全國各地遊客來感受道地農村趣，品嚐優質甘藷與花生，還可順道一遊周遭的客家圓樓及英才書院。

(中時 )