罷免民進黨高雄市議員陳致中遇難關？11月2日將二階段2萬9千份連署書送抵中選會，如今卻傳出不合格份數高達13373份。罷免陳致中總部發言人郭倫豪對此回應說，確實聽聞不合格份數高達1萬多份的消息，他坦言這次送件似乎有盲點，因此須在10天內補齊件數，否則罷免活動將戛然而止。也讓發動罷免的公民團體「鎮港除蟲隊」遭遇空前壓力。

罷陳致中發言人郭倫豪10日接受香港媒體《中評社》專訪時表示，目前尚未收到中選會公文，不過他也坦言，這次送件似乎有盲點，包括主動連署的內容無法一一查證，是否出現重複連署、不符資格等。「鎮港除蟲隊」將在公文送達後，再思考下一步動作，若要在10天內再補齊1萬多份連署書確實有困難，會再開會討論。

陳致中在2018年以1萬5938票當選高雄市議員（前鎮、小港），選舉人口數約28萬人。依照現行罷免連署制度，第一階段提議（1%選民簽署），第二階段連署（10%選民簽署），第三階段投票門檻則為選舉人總數25%，且有效同意票數大於不同意票數，即為通過。中選會日前公告第二階段連署門檻為2萬8062人，若成功將進入第三階段投票，門檻為7萬0155票。

第二階段傳出不符資格連署書高達13373份，罷陳致中團體為此大感意外，發言人郭倫豪質疑，第一階段送件時不合格率約10%，第二階段不合格率卻遠遠高於第一階段的比例，當中究竟有什麼盲點，還是中選會認定上有哪些狀況，他們還要再了解。

(中時新聞網)