富商開心迎接直升機 下秒遭削爆頭腦漿外露(影片源自Youtube)

猶如電影《絕命終結站》的情節真實上演，日前墨西哥一名富商，在農場裡迎接直升機降落，他先用手機拍了幾張照片，但富商似乎忘記直升機仍在高速旋轉，直接靠近直升機，下一秒遭螺旋槳爆頭，緊急送醫後仍身亡。

這名富商叫卡斯特拉紐斯（Jorge Casillas Castellanos），意外發生在伊達爾戈州（Hidalgo）一處農場，從網路上流傳的影片可以看到，原本漆黑的夜晚，接著一團小小圓圓的亮光，從遠方像流星一般緩緩降下農場，是一架紅色直升機降落，螺旋槳颳起陣陣大風。

許多人等待直升機降落後，紛紛拿出手機拍照，卡斯特拉紐斯也拍了幾張照片後，沒注意到螺旋槳仍在高速轉動，便直直朝直升機走去，結果下一秒直接被螺旋槳削爆頭，隨即倒地不起，卡斯特拉紐斯馬上緊急送醫醫院治療，但他的頭顱嚴重外傷，腦部組織外露，經搶救仍宣告不治。

現年52歲的卡斯特拉紐斯，是經營龍舌蘭酒的企業總裁，同時也是航空愛好者。而發生意外的農場是著名旅遊勝地，除了可以練習馬術，也經常舉辦私人活動。

(中時新聞網)