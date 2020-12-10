明德高中學生參加全國高中技藝競賽，分別奪下美髮職類1、2名，以及中餐烹飪第2名、教具製作第3名。（林欣儀攝）

明德高中美容科學生翁浿珉堅信「少一分天分，就用更多努力補足」，憑藉比別人更多的練習，奪下全國高中技藝競賽美髮職類冠軍。（林欣儀攝）

明德高中餐飲科學生林芝鄉擁有一手好刀工，奪下全國高中技藝競賽中餐烹飪職類第2名。（林欣儀攝）

全國高中技藝競賽落幕，台中市明德高中15名學生參賽，分別奪下6個金手獎、8名優勝，其中，美容科翁浿珉原本想讀餐飲，意外進入美髮領域，堅持用更多努力彌補天分的不足，靠著加倍練習奪下美髮職類冠軍；餐飲科林芝鄉則擁有一手好刀工，烹飪的糖醋鮮魚獲評審好評，奪下中餐烹飪職類第二名。

父母從事魚丸加工製造，翁浿珉在參加國中會考時原本想念餐飲科，希望擁有一技之長、未來幫忙父母的工作，卻因填寫志願等問題，意外進入美容科就讀；高一時因儲備選手甄選而猶豫，更擔心增加父母負擔，一度放棄機會，直到高二下學期，才在母親鼓勵下接受儲備選手訓練。

「既然我缺少1％的天分，就用100％、甚至是120％的努力來補足！」翁浿珉說，她自覺缺乏創意思維，只好依靠更勤奮的練習翻轉自己的平凡，同樣的髮型，若是別人練習1次、她就練習10次，藉此強化基礎工與協調、創意能力，終於獲得肯定。

校方指出，受新課綱上路影響，今年競賽的樹科題目與以往不同，全部題目都是以文字敘述，不像往年都會有圖形，在此情況下，學生的閱讀理解能力更顯重要。

此外，從小在梨山長大的林芝鄉國中時讀了1年技藝班，奠定對餐飲的興趣，她笑說，這是競賽分別要烹飪全鴨調理、豆干炒豬肉絲與糖醋鮮魚，其中的糖醋鮮魚必須利用「牡丹刀法」切出魚片、呈現飛的感覺，相當考驗選手的刀工，她在此項目得分49、距離滿分僅差1分。

(中時 )