「2025世界壯年運動會」（World Masters Games 2025）將在台灣舉辦。蔡英文總統今為「國際壯年運動總會」（IMGA）與主辦城市—台北市及新北市共同舉行的視訊簽約記者會錄製致詞影片，宣示台灣會全力以赴，以「舉辦史上最成功的世壯運」為目標，貫徹「Sport for All」的理念。

總統蔡英文指出，很高興能代表台灣，見證「國際壯年運動總會」和雙北市政府，正式簽署2025年世界壯年運動會的主辦合約。這是台灣繼2009台北聽障奧運、2009高雄世運會，以及2017台北世大運之後，再一次主辦重要的國際綜合性運動賽會。

蔡英文說，世壯運是一項非常有特色的運動賽會。參加的選手代表個人或者運動團隊，也不限制報名項目，可以說是充分傳達出對體育的熱愛。

總統說，台灣將在過去成功舉辦國際賽會的基礎上，挹注中央資源，協調民間組織，一起來支持主辦城市－台北市和新北市，有信心，一定能讓賽事順利，賓主盡歡，因為台灣不只有良好的場館設施，有熱愛運動的人民，也有多元豐富的文化和觀光資源。

「國際壯年運動總會」為國際奧會所認可之組織，自1985年起創辦世壯運，其後每4年舉辦1次。有別於其他國際賽會，世壯運是一項充分結合運動、觀光與文化體驗的體育活動。

(中時 )