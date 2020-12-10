台灣大（3045）10日公布11月自結合併營收152.7億元，營業利益11.9億元，稅後淨利8.6億元，稅後EPS為0.30元。自結前11個月合併營收1,201.4億元，營業利益148.4億元，稅後淨利108.8億元，稅後EPS為3.87元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，受雙11大促策略奏效，電子商務11月營收年成長達43％，帶動momo單月貢獻集團營收達61％歷史高點。行動業務方面，iPhone 12 Pro Max於11月13日開賣，累計前18日專案機銷售量較前代增逾5成，且申辦1,399元以上資費佔比逾9成，而較早開賣的iPhone 12/12 Pro、三星Note 20、獨家代理的 Google Pixel系列動能也持續強勁，帶動升級5G用戶之月租費較續約前明顯增長。

累積1,399以上5G用戶已超過23萬門，使得智慧型手機用戶月租收入連三月成長，行動服務營收年減亦持續縮小。

累計109年前11個月，合併營業利益雖受5G開台後頻譜攤提以及5G手機銷貨成本增加影響，較去年同期下滑，但各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達全年財測97％。

(工商 )