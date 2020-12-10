勤業眾信聯合會計師事務所10日發布《2021醫療照護產業展望》報告指出，醫療照護產業致力於降低成本、提升品質、擴大規模，而新創企業以科技為基石，運用人工智慧、物聯網等技術，有望助攻醫療產業發展。

報告顯示，傳統創投對醫療科技的投資額每年持續成長，但企業創投的參與比例自2015年起，即未見明顯成長。

參與醫療照護產業投資的傳統創投機構，從2015年的345家成長至2019年468家，約成長35.6％，但企業創投機構僅由2015年75家，成長為2019年的96家，約成長28％。

勤業眾信預估，因應2040年醫療照護之需求，「健康產業」將導入更多數位科技，未來值得關注三大趨勢：健康照護募資成果佳、強化企業創投、正視醫療科技新創之崛起。

勤業眾信生技醫療產業負責人虞成全指出，Deloitte醫療照護服務團隊發現，全球創投基金對醫療照護產業投資參與度逐年增加，2015年共有462件不同資金類型的投資案，至2019年成長為627件，其中，傳統創投基金與企業創投基金（CVC）投資者數量分別為468個與96個。

虞成全也表示，傳統創投對醫療科技的投資每年持續增加，但企業創投的參與比例自2015年以來卻未見明顯成長。而因應今年新冠疫情生技醫療產業成為投資熱門，且明年證交所及櫃買中心將分別建立創新板和戰略新板，台灣的醫療新創企業將有更多進入資本市場的機會與管道。

勤業眾信醫療照護產業負責人溫紹群認為，新興的差異化科技雖有助翻轉醫療照護產業的商業模式，但仍須確保多方利益關係人參與制定人工智慧的使用範圍、人員組織與工作流程，明確權責單位、審核機制與治理政策，使組織能夠持續進行創新，同時降低技術帶來的風險。

為提升台灣醫療照護品質與水準和推進生技醫療產業的應用，溫紹群建議，主管機關應擬定醫療策略監管企業實踐社會責任，企業應用醫療數據時，也須著重資訊安全與隱私保護。

(工商 )