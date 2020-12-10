晶華國際酒店股份有限公司（2707）公告11月營收4.80億元、月減4.38％、年減13.1％：累計前年1-11月營收48.54億元、年減17.76％。展望後市，晶華餐飲搶攻聖誕與跨年，以及企業微型尾牙商機，同時持續推出各種不同主題住房專案衝國旅市場，可望為營運增溫。

晶華11月營收較10月衰退，主要係觀光局的安心旅遊補助案至10月底已結束，客房收入減少。惟晶華子公司太魯閣晶英、台南晶英、晶泉丰旅及達美樂業績仍持續成長。

因應即將到來的聖誕與跨年的節慶商機以及尾牙春酒旺季，台北晶華酒店特別復刻全世界公認最受歡迎的紐約聖誕佳節活動，在12月份的每個周末都推出一款聖誕主題住房專案，並在中庭打造了三層樓高的巨型聖誕樹，搭配獨特的聖誕組曲燈光秀與豐盛大餐，為無法出國的顧客創造最有聖誕氛圍的過節體驗。

12月31日當天，到晶華跨年的消費者可以選擇透過無敵窗景、有氣泡酒與美食搭配101煙火的「璀璨煙花101跨年」專案，亦或是在頂樓游泳池畔、透過大螢幕與跨年演唱會同樂的「星空池畔環遊跨年」專案。另一款「和平島曙光派對」專案則是在清晨出發前往基隆和平島，於絕美秘境阿拉寶灣迎接2021年的第一道曙光。受惠於疫情後的報復性消費與國旅大爆發，以上多元性的專案在市場上都引起相當大的迴響。

為搶攻「微型尾牙」商機，並打造衛生安全無虞的用餐環境，晶華酒店整合旗下餐飲資源，選定位於故宮博物院院區內的「故宮晶華」、以及位於新北市五股的「台北園外園」兩大宴飲中心，推出「包棟式尾牙春酒專案」，平日周間只要有5桌訂席、即可給予公司行號如同入住包棟式渡假別墅般的禮遇，每桌的用餐人數也從12人調整至8人，起桌價6,800元起、同事們即可安心盡興的吃喝玩樂。此外，晶華酒店也持續推出「套餐式尾牙」、外送「頂級盒餐尾牙」、發放「餐飲福利金」、以及推動「尾牙員工旅遊化」等各式犒賞員工的方案，多元的專案變化以及量身打造服務內容的彈性，全力爭取企業訂單。

(工商 )