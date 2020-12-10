獨／中天假處分遭駁關台倒數 大百合砲轟「言論自由已逝」

中天新聞台遭國家通訊傳播委員會(NCC)決議不予換照，本月(11日)執照到期將關台，12日零點起將無法在有線電視上播出。資深女星大百合接受《中時新聞網》獨家訪問砲轟「新聞言論自由已死」。

大百合坦言對執政黨相當失望。 (照片/陳威成 拍攝)

「換人做做看，換黨做做看」大百合表示，心中曾對蔡英文總統抱著希望，台灣明天會更好，中華民國會更強，但真的讓人太失望了，現在已不知是「民主進步黨」還是「民主退步黨」。大百合想試問，蔡英文總統及民進黨的政府高官們，口口聲聲說百姓是頭家，要為民謀福利、做人民公僕嗎？

中天新聞台明(11日)關台，主播輪番上陣不斷電直播。 (照片/游定剛 拍攝)

擁有26年歷史的中天新聞，遭NCC不予換照，大百合感嘆，還記得主張言論自由殉道者鄭南榕先生嗎？一間優良的新聞台，因與執政黨政治立場不同，就遭關台。年關將至，大百合更憂心提到，中天475名員工，475個家庭老小何去何從？日子該如何過下去?台灣新聞言論自由已死了。大百合不忘呼籲粉絲朋友們，支持中天，支持新聞自由，支持言論自由，我們要團結硬起來，但請大家要理性，不要做傷害自己的事。

中天主播電視台門口輪番開講。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)