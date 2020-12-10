一名李姓男子遭詐騙集團以假投資、真詐財手法騙到銀行匯款，行員查覺不對報警前來協助阻詐，成功揭穿騙局後，阻止李某上當。

頭份警分局是在9日下午接獲頭份地區銀行行員報案稱，有民眾疑似被詐騙，請求警方協助，頭份所警員李昀聲、周楷哲立即前往現場後，發現李姓男子正欲匯款，立即上前關心，李男向警方稱是要投資外匯，需匯款美金2千元，經銀行行員及員警等檢視李某匯款帳戶後，研判為常見的「假投資」詐騙手法，經警方與行員力阻，李男始恍然大悟並停止匯款，李男非常感謝警方及銀行人員積極幫保住積蓄。

(中時 )