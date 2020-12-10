海基會今(10)日舉行「海基會臺商財經法律顧問會議」，針對各界關注，中國大陸新訂民法典、即將推動內循環，以及近年人力資源發生結構性變革，海基會財經法律顧問，提出許多提醒大陸臺商注意或提前部署事業經營的方向。

民法典的介紹，由知名律師姜志俊顧問提出引言；內循環問題由海基會顧問袁明仁引言；人力資源問題由顧問蕭新永引言。應邀出席的財經法律顧問共15位。

關於民法典的制定，代表中國大陸法制化的一項重要里程。與會顧問提議，除了提醒臺商們應注意相關各篇的法條規定，以維護自身及企業的合法權益，也建議海基會儘速採取適當方式與管道，向臺商詳細說明民法典各篇法條的重點內容要項。

大陸「雙循環」戰略下的內循環，是未來五年中國的發展核心，顧問們認為，中國大陸政府政策上會鼓勵外銷業者轉做內需市場，因此臺商必須把握機會進入內需市場，例如電商平臺供應鏈、直播帶貨、互聯網醫療、智慧家庭等。尤其，中國大陸肯定必須全力扶持本地「紅色供應鏈」，內需市場競爭將更加激烈，臺商必須做好因應準備，才能保有競爭力。

中國大陸今年來因人口紅利、勞動成本等發生很大的改變，已影響一般企業的經營。對於未來的因應策略，蕭新永特別提出大陸近年興起的「數位化人資管理」以及「零工經濟」的新概念，或許在特定的產業，會形成企業用人的一種新形式。

主持會議的海基會秘書長詹志宏表示，15年來財經法律顧問們協助答覆臺商及民眾諮詢、協助海基會前往大陸辦理臺商企業教育訓練，每個月在海基會舉行的「臺商諮詢日」，幫助許多臺商解決在大陸投資所遭遇的困難，備受臺商好評。這次會議特別針對當前大陸臺商必須面臨的3項重要議題進行研討，顧問們就臺商如何因應未來情勢發展，妥善保護自身權益，並做好各自的應變準備，提出了二十餘項建議，海基會將進一步研究如何落實，以期幫助大陸臺商因應新局。

(中時 )