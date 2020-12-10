消化不好讓人好糙老！中醫5招顧腸胃年輕10歲

腸胃不好，有可能會引起如皮膚變差、便秘，嚴重一點會引起掉髮及貧血等。YouTuber「77老大」於頻道分享5招顧腸胃遠離老化的方法，說明在中醫理論當中脾胃是人體的氣血之源，若是脾胃不健康，身體就容易出現問題。

77老大分享調養脾胃5大招，號稱兩週內有立即的效果，而這五招分別為「每餐七分」、「養身茶」、「保健食品」、「穴道按摩」、「 少吃生冷，油炸辣烤」。而養身茶又以兩種族群最推薦，容易胃脹氣、消化差的人可以將陳皮、山楂、生薑、枸杞，四種食材以500c.c.熱水悶泡5-10分鐘，也有針對容易想吐、胃寒或拉肚子人的飲品，將地瓜、老薑、茯苓、黨蔘、紅棗、黑糖以600c.c.小火煮至地瓜熟透即可。

77老大也說明，保健食品除了常人認為的益生菌外，還有「益生元」也十分重要，給益生菌好的食物及生活環境是益生元的功效，想將益生菌發揮功能，首先該加強好的益生元。

提升脾胃健康除了可以透過保健食品的輔助，也可以透過穴道按摩。從生活飲食與小習慣中做調整，長期以來，不論是皮膚問題亦或是精神問題，都可以更有效看到效果。

(中時新聞網)