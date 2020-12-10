總統蔡英文今（10）日在華府智庫發表演說，他強調，期待兩岸關係是一個「建設性的兩岸對話」，對於要如何實現建設性的兩岸對話，陸委會今（10）日回應，盼兩岸能不設前提下，進行務實溝通。

陸委會副主委邱垂正表示，政府一直依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務，對於如何達成今蔡總統所說的「建設性的兩岸對話」，邱垂正說，盼中共當局放棄政治框架，在不設前提下，與我方務實溝通，化解分歧，方能有助於兩岸的長遠發展。

(中時 )