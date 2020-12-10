聯盟4大招牌球星形象照。(PLG提供)

P.LEAGUE+職業籃球聯盟在10日公布最新新聞稿，除了公開尚不完整的各隊名單，也強調以後聯盟官方縮寫變成PLG，而不是先前訂出的P＋聯盟，問題是這份球員註冊名單，隨著PLG採取隨時可以季中交易的政策，看起來根本不夠完整，也不具正確性。

以下是新聞稿內容，「P.LEAGUE+在10日公佈2020-21賽季主視覺，設計概念來自於聯盟從成立以來就有許多不同的聲音，我們希望讓這些不同的「真實聲音」正反兩端都呈現出來，並不刻意隱惡揚善，也不閃躲避重就輕，我們一直強調這是屬於球迷的聯盟，所以球迷的心聲值得被顯現出來，聯盟和球團都有聽見。而聯盟和球團也陸續用行動證明：說這麼多幹麻？#是時候了！

各隊也於10日下午4點之前繳交球員註冊名單，台北富邦勇士14名本土、3名洋將，桃園領航猿12名本土、2名洋將，新竹街口攻城獅14名、本土0名洋將，福爾摩沙台新夢想家10名本土、2名洋將。聯盟規定各隊最多可以註冊16名本土3名洋將，由於有些外籍選手尚在隔離階段未完成註冊手續，各隊仍可在明年2月28日之前進行季中登錄強化戰力。

另外，為了強化聯盟的對外溝通，煩請各位媒體朋友寫到聯盟名稱的時候，可以選擇下面的寫法：

全名：P.LEAGUE+職業籃球聯盟

縮寫：P.LEAGUE+或是PLG

唸法：Plus League」

(中時 )