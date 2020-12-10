苗栗農工學生秉持著「堅持到底」的信念，努力學習、練習，今年參加教育部高中職全國技藝競賽表現亮眼，參賽18個職種共有17個項目獲獎，榮獲7金手20優勝，獲獎率近9成，獎座數量更是創下校史新高。

苗栗農工校長謝世宗表示，學校重視產業發展所需專業人才培育，實習課程操作則強調學生在技藝專精的要求與堅持，今年全國技藝競賽共有31位選手參賽，拿下27項獎座，其中包含7項金手獎，成績斐然。實習處主任鄭安邦指出，技能的培育養成是無法速成，對於今年成績能夠大放異彩，歸功於企業界、校友會及家長會多方資源的挹助，尤其加上校內指導教師在學生訓練歷程紮實與精熟最為關鍵。

電機空調科學生連奕群拿下冷凍空調金手獎第1名，電機科張立錡獲室內配線金手獎第3名，森林科郭佳瑋、蔣佳佑分別獲得森林金手獎第3名、第4名，農經科葉耘菘獲農場經營金手獎第5名，園藝科陳建程獲園藝金手獎第6名，機械科賴佳君獲車床金手獎第6名。

校方說明，連奕群、張立錡、郭佳瑋獲前3名成績，除有保送國立科大資格，還有教育部公費海外專業研習，獲得參訪知名企業與學校學術文化交流機會；20名優勝選手於技優甄審入學，也有加分25％。

(中時 )