副總統賴清德今出席《民主的浪漫之路：雷震傳》新書發表會；賴清德在臉書表示，雷震的故事，就是民主史上波瀾壯闊的一頁。「我們會繼續將民主精神一棒傳一棒，成為國際社會的典範，鼓舞每個仍在努力的夥伴，在民主、自由路上昂首前行」。

賴清德今活動致詞指出，他希望臺灣的故事，能激勵仍在追求民主自由地區的人民，成為他們繼續追求民主、不放棄理想的力量。

他說，雷震於1949年11月，與一群來自中國的自由派學者共同創立的《自由中國》雜誌，原為「擁蔣反共」的政治路線，政治穩定後，轉而變成「民主反共」，一篇又一篇的社論或文章，不管是批判國民黨傷害人權，或關注自由民主的發展，一點一滴啟迪望治心切的臺灣人心靈，也因為雷震越來越關注自由民主人權，越來越多對國民黨的批判，引起當時執政當局的不快。

賴清德說，《自由中國》1951年刊出的「政府不可誘民入罪」，和情治單位產生衝突，1956年出版「祝壽專號」，到1957年連續發表15篇「今日的問題」系列社論，提出種種改革主張，再到「反攻無望論」、反對蔣介石三連任、積極鼓吹、籌組中國民主黨等，最後終於引發蔣介石的不快。雷震先生被判刑10年入罪，《自由中國》遭停刊。

他表示，台灣民主的政治進程，一直都不是一帆風順，更曾經跌倒、挫折過，但因為每個世代，都有英雄展現出非凡勇氣，我們才能有如呼吸般自然的民主日常。

(中時 )