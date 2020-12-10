永豐金證券啟動「豐存股大學校園出任務」計畫，聚焦在年輕人關心的投資心法及證券產業就業兩大議題，從數位世代如何善用工具發現投資題材、當紅的定期存股心法、創新Fintech的應用以及如何厚植未來就業實力，吸引年輕世代投資人關注。

年輕世代重返股市，永豐金證券表示，數位服務優化及小金額就能存股切中年輕族群需求，台股與海外複委託業務均湧現年輕客群積極參與，今年1月到11月，『大戶投』線上開戶人數創下佳績，超過八成的客戶年齡介在20到39歲。

「豐存股大學校園出任務」，目前已走入世新、真理、致理、台北大學等4校，場場爆滿，排定的還有台大及東華大學等，永豐金證券指出，數位帳戶無紙化，手機滑一滑就可以開戶下單，投資變得跟網購一樣容易讓年輕人很有感，「豐存股」平台推出後，3000元台幣就可以買入台股高價股，1股就能存美股，青年學生利用打工的收入或是零用錢就可以開啟人生理財計畫。

永豐金證券表示，在校園互動中觀察到年輕人對於投資的熱情，特別是對具有豐富題材及全球大型領導與創新公司的美股，許多知名企業早已在學生日常生活中如影隨行，建議剛入股市的大學生，在資金及時間都有限下，透過紀律存股，訂下目標累積第一桶金，存股有三不一沒有四大心法：不短線操作、不選進場時間、不因波動停扣、沒有只漲不跌的市場；小金額進場並分散風險，建立長期理性的投資計畫，1股就可以開始當龍頭企業的股東，開始自己的理財圓夢計畫。

校園出任務特別帶入近年最夯的金融數位創新與科技應用，運用AI智能學習與分析，從數據整合，資料蒐集到完成順暢的使用者體驗，近期成長快速的API交易，讓投資效率大幅提升，同學們對創新的Fintech應用充滿想像與興趣。

此外，針對大學生關心的就業規劃，永豐金證券表示，金融數位轉型已經開始，未來券商從業人員職涯規劃要提早準備，鼓勵大學生不要輸在職涯起跑點，把握職場實習機會，永豐金證券除了提供在學同學實習的機會，也歡迎有意畢業後直接投入職場的同學加入永豐金證券數位理專計畫，提供六個月4階段的完整培訓，服務數位引流及合作平台客戶。

(中時 )