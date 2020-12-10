歷史建築常因地震、祝融災變，連同在地文化一併消失，而苗栗縣古蹟與歷史建築等有形文化資產共達74處，為保護縣內重要資產，苗栗縣政府文化觀光局與苗栗縣文化資產守護員志工，共同落實防災與日常維護，今年更首度開放一般民眾加入，希望透過教育訓練課程，扎根更多保存意識，讓文化資產得到充分保護。

縣府文觀局長期招募苗栗縣文化資產守護員志工，包含古蹟、歷史建築權利人、使用人、管理人、縣內各鄉鎮市公所古蹟歷史建築業務相關人員，一同保護珍貴的文化資產。文觀局長林彥甫指出，古蹟歷史建築具凝聚社區意識、文化認同、瞭解歷史的功能，是重要的文化指標，但苗栗縣境幅員廣大，為有效落實有形文化資產的防災與日常維護，希望透過守護員志工的招募與訓練，協助古蹟、歷史建築所有權人、使用人或管理人落實日常的管理維護與災害預防。

今年苗栗縣古蹟歷史建築管理維護教育訓練，文觀局首度開放一般民眾報名，規畫文化資產保存法概論、文化資產建築特色、苗栗史及文化資產保存再利用等課程，希望想要瞭解台灣各時期建築特色，或想學習老建築如何活化再利用的民眾踴躍報名，攜手保存重要文化資產。

(中時 )